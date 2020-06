Ventimiglia, nonna rimpatriata in Italia dopo mesi di tentativi. Il grazie della famiglia a Di Muro e Mauro

Ventimiglia. «Scrivo questa email perché io e la mia famiglia ci tenevamo tanto a ringraziare il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Mauro e l’Onorevole Flavio Di Muro, per averci aiutato a far rimpatriare la nostra nonna in Italia, dopo 4 mesi di nostri tentativi». A scriverlo è Chantal Forestieri che racconta quanto accaduto alla nonna nei mesi di lockdown dovuto a Coronavirus.

«Andata in vacanza da familiari all’estero, era rimasta “bloccata” lì, subito a causa di una frattura alla caviglia, e poi a causa del covid-19. Noi familiari, avevamo tentato con voli prenotati in agenzia, per farla rimpatriare. Non avevamo la premura di farla tornare perché appunto si trovava in famiglia. Ma al quarto volo annullato, ai mesi che passavano, e la voglia di riabbracciare la nostra nonna, decisi di chiedere aiuto al capogruppo di Fratelli d’Italia a Ventimiglia, Francesco Mauro, che non perse tempo e nel giro di due giorni, insieme all’onorevole Di Muro, sono riusciti a farmi avere contatti con l’Ambasciata e di conseguenza con una nota agenzia di voli. A nome di tutta la famiglia, vi ringraziamo con tutto il cuore! Per esservi interessati, preoccupati ed impegnati in prima persona per far tornare la nostra nonna qua con noi! GRAZIE!».

«In questi mesi ho aiutato diversi connazionali a rientrare in patria – dichiara Flavio Di Muro - L’ho fatto senza dirlo pubblicamente e senza tanto clamore, come è giusto che sia. Ringrazio il Ministero degli Esteri che mi ha ascoltato anche nei momenti più difficili. Dopo quattro mesi un’anziana signora potrà riabbracciare i propri cari, questo per me è motivo di grande soddisfazione e sollievo».