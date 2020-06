Ventimiglia, niente tuffi alla Foce del Roja. L’ordinanza del Comune con tutti i divieti

Ventimiglia. Niente bagno alla Foce del Roja e a quella del Nervia, ma anche divieto assoluto di accesso sulle scogliere frangiflutti e stop ai tuffi da “bunker” dei Balzi Rossi. Sono alcune delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Comune di Ventimiglia relativa alla stagione balneare.

Di seguito tutti i divieti:

– E’ fatto divieto assoluto di balneazione alla foce del fiume Roja e del torrente Nervia;

– E’ fatto divieto assoluto di accesso, stazionamento, per persone e mezzi sulle scogliere frangiflutti e pennelli esistenti sull’intero litorale del Comune di Ventimiglia; è altresì assolutamente vietato effettuare tuffi dai predetti manufatti;

– E’ fatto divieto assoluto di accedere e sostare sulla copertura “bunker” militare dismesso, sito in località Balzi Rossi, sui muretti di contenimento della strada pedonale che conduce al Museo Preistorico omonimo e sulle scogliere sottostanti;

– E’ fatto divieto assoluto di effettuare tuffi dal “bunker” predetto, dai muretti di contenimento della strada pedonale che conduce al Museo Preistorico dei Balzi Rossi e dalle scogliere sottostanti;

– E’ fatto divieto assoluto di balneazione nell’area marina sottostante il “bunker” dismesso dei Balzi Rossi ed aree limitrofe;

– E’ fatto divieto assoluto di balneazione all’interno dei corridoi di lancio per imbarcazioni esistenti sull’intero litorale.

L’acceso alle aree sopra indicate è consentito, in via straordinaria, agli operatori individuati dall’amministrazione comunale.