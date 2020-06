Ventimiglia. Interviene il sindaco Scullino sull’ordinanza che ha ristretto gli orari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dopo le critiche sorte anche all’interno della sua maggioranza. In particolare dalla Lega che ha chiesto pubblicamente di rivedere il provvedimento.

Il primo cittadino, nel precisare nuovamente che è un’ordinanza ponte, sperimentale, certamente migliorabile, chiarisce che è stata predisposta con urgenza dopo aver incontrato i responsabili delle forze dell’ordine cittadine.

“E’ un’ordinanza che nasce in un momento difficile e con l’intento soprattutto di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, quella sanitaria, l’emergenza coronavirus non è finita, ma anche per motivi di ordine pubblico e valorizzazione della quiete pubblica, spiega Scullino. L’ordinanza non si toccherà per tutto il mese di giugno, come avevo da subito chiarito, dobbiamo verificare alcuni aspetti e capire se alcune situazioni insopportabili e inaccettabili cesseranno oppure no.

In quest’ultimo caso assumerò provvedimenti ancora più incisivi e mirati con particolare riferimento ai punti più critici di via. Gramsci, in Stazione e via Hanbury, in via Tenda, in via Aprosio, sul lungomare Felice Cavallotti e Oberdan. Alcuni esponenti politici non hanno ancora capito esattamente la differenza tra amministrare nell’interesse di tutti i cittadini e ricercare solo consensi elettorali, tra le decisioni di chi ha una responsabilità come quello di sindaco che come ufficiale del governo, sovrintende all’emanazione degli atti e alla vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico con la funzione del politico senza alcuna responsabilità che può giustamente anche permettersi di criticare il suo sindaco.

Noi siamo, come ho già detto più volte, una coalizione di maggioranza composta da tre partiti e due liste civiche, non la pensiamo sempre allo stesso modo, per fortuna, e ci confrontiamo schiettamente. Non è nemmeno un segreto che i rappresentanti dei partiti debbono sottostare alle indicazioni superiori, mentre chi, compreso me stesso, ha partecipato alle ultime elezioni in una lista civica agisce sempre liberamente, non ha superiori.

Quindi – prosegue il sindaco – ben vengano le critiche anche di alcuni componenti della maggioranza, anche se non nascondo che riceverle dal vicesindaco, che ha a sua volta un ruolo molto importante e delle responsabilità, mi ha stupito, spero che capisca presto che chi governa deve essere capace di assumere posizioni anche impopolari.

Prendo invece piacevolmente atto che la Lega abbia sostenuto che servono invece più uomini delle forze dell’ordine, più controlli mirati, un’incessante attività di trasferimento fuori dalla città di chi non ha titolo per starci, e che la Lega su questo argomento aspetta e auspica l’intervento del Governo. Io nel frattempo però svolgo il ruolo che la legge attribuisce ai sindaci e penso di mettere in sicurezza i cittadini ventimigliesi con i mezzi che posso adoperare, le ordinanze sindacali e con ogni forma di collaborazione con le Forze dell’ordine, tutte presenti su Ventimiglia, che godono della mia massima fiducia. L’onorevole Di Muro della Lega, beato lui, che può, parli con il Governo, speriamo con maggior successo di quello che ha potuto avere, nonostante il suo grande impegno, sino ad oggi per aiutare i frontalieri, per evitare i respingimenti dei migranti da parte dei francesi, per far riaprire il campo migranti di Ventimiglia, al fine di evitare che bivacchino e girino di notte indisturbati a Ventimiglia.

La Lega è un’importante alleato a cui chiedo anche di aiutarmi ad evitare che pratiche importanti si blocchino, come la gestione dei parcheggi cittadini ed altre, conto molto su di loro, auspicando che i loro due assessori in giunta siano sempre più rappresentativi del gruppo consiliare e del partito che rappresentano. Ringrazio infine il partito di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, con i quali presto, anche in vista delle elezioni regionali, intendo aprire tavoli di confronto. Mi piacerebbe anche che le due liste civiche che mi hanno sostenuto si unissero formando un comitato della buona e libera amministrazione”, conclude il primo cittadino.