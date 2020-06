Ventimiglia, minorenne arrestato: il Comune paga per inserimento in struttura

Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia dovrà compartecipare alle spese di accoglienza, in una struttura per minori, di A.C., un ragazzino arrestato in flagranza di reato nel novembre scorso. E’ quanto si legge in una determinazione pubblicata sull’albo pretorio comunale, dove i dati sensibili non vengono resi noti a tutela della privacy del giovane.

Tutto ha inizio il 4 novembre 2019, quando in sede di convalida dell’arresto in flagranza di reato, viene disposta la collazione del minore presso la struttura “L’isola che non c’era”, gestita dalla “Fenice cooperativa Sociale Onlus” di Imperia. Il 10 marzo 2020, in sede di udienza presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, il ragazzo viene ammesso ad un percorso di messa alla prova con mantenimento della collocazione in comunità, monitoraggio al SerT di Imperia, prosecuzione dell’attività socialmente utile, svolgimento dell’attività sportiva e colloqui di verifica con i servizi interessati.

Dato che, per legge, il Comune di Ventimiglia è tenuto a svolgere obbligatoriamente le funzioni di tutela e sostegno nei confronti dei minori che si trovino in grave condizione di disagio, ora l’ente dovrà pagare il 30 per cento delle spese di accoglienza nella struttura, pari a poco meno di 33 euro giornaliere (su 109 euro totali) fino al 31 dicembre 2020. Le spese previste per l’ospitalità nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre ammontano a euro € 7.026,20 iva compresa.