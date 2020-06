Ventimiglia, lite tra due giovani: 17enne stacca orecchio a morsi al rivale

Ventimiglia. Un ragazzo di 17 anni ha staccato mezzo orecchio a un 20enne a morsi al termine di un diverbio. E’ successo alcuni giorni fa a Ventimiglia, ma la vicenda ha contorni ancora tutti da chiarire, soprattutto perché, nonostante la violenza, nessuno ha sporto denuncia alle forze dell’ordine che ora indagano sull’accaduto.

Stando a quanto ricostruito finora, tutto sarebbe iniziato in un locale dove tra il 17enne e il 20enne è scoppiato un diverbio per cause ancora sconosciute. Ad un certo punto, il ragazzo più grande, forse per troncare la discussione, si è allontanato. Ma in pochi istanti il 17enne lo ha raggiunto e aggredito, staccandogli una parte dell’orecchio con un morso.

Il giovane ferito è stato accompagnato all’ospedale Saint Charles di Bordighera e poi al Santa Corona di Pietra Ligure. Gli amici hanno tentato invano di recuperare il lobo dell’orecchio staccato: i medici non hanno infatti potuto far nulla per riattaccarlo alla vittima, in quanto non conservato con del ghiaccio e quindi irrimediabilmente compromesso.

Nonostante la mancata denuncia per lesioni, sul caso ora indaga la polizia.