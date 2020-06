Ventimiglia, l’Amministrazione distribuisce mascherine chirurgiche alla cittadinanza

Ventimiglia. L’Amministrazione ha organizzato, per sabato 20 giugno dalle 9 alle 13, la distribuzione alla cittadinanza delle mascherine “chirurgiche” generosamente donate dal dottor Thielen.

A tal fine verranno collocati appositi banchetti presidiati dalla Protezione civile e da alcuni amministratori comunali in vari punti della città e precisamente in Piazza Cesare Battisti (Chiesa S. Agostino), Corso della Repubblica angolo con Via Roma, Roverino (difronte alle Scuole Elementari), Ventimiglia Alta (Cattedrale), frazione di Latte (giardini pubblici).

«Ringraziamo ancora il dottor Thielen per questo preziosissimo dono alla nostra cittadinanza - afferma il sindaco Gaetano Scullino - e con l’occasione voglio ricordare quanto sia necessario continuare ad utilizzare le mascherine, rispettare le distanze interpersonali e mantenere un’attenta igiene delle mani. Dobbiamo fare il possibile per osservare comportamenti corretti al fine di evitare nuovi contagi e ringrazio fin d’ora tutti i miei concittadini che continueranno a rispettare le regole per il bene di tutta la comunità».