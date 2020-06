Ventimiglia, Ioculano: «Finalmente il nuovo ponte di Bevera è terminato»

Ventimiglia. «Ponte di Bevera. Novembre 2014. Dopo pochi mesi dall’inizio del mandato una disastrosa inondazione colpisce il ponte che collega la frazione alla città. Dicembre 2014 demoliamo il ponte e avviamo la progettazione. Oggi il nuovo ponte di Bevera è terminato e finalmente i cittadini possono accedere al paese e alla vallata in comodità e sicurezza. Non è stato facile, in questi anni la realizzazione è stata complessa e piena di ostacoli. Sono occorsi quasi 6 anni tra la ricerca dei finanziamenti (è costato più di 3 mln, di cui 1 e più stanziati dalla mia giunta rinunciando ad altre opere sul territorio – mai visto un finanziamento così importante da parte di un Comune per una tratto così rilevante di viabilità), poi abbiamo vissuto il cambio del codice degli appalti, le gare di affidamento per ogni fase di progettazione e verifica, i permessi, la bonifica del genio militare (lavoro affidato in estate alla ditta, lavori iniziati parecchi mesi dopo perché mancava la verifica sulla presenza di bombe nel letto del fiume)» - fa sapere l’ex sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano.

«Oggi finalmente abbiamo il nostro ponte e desidero condividere questo successo con tutti i cittadini, con la mia ex giunta e con l’amministrazione attuale che ha proseguito e ultimato il lavoro. Combattere contro e poi dover accettare le penalizzanti lungaggini burocratiche è stato duro, ancora di più sapendo che il grande sforzo e il grande impegno che stava dietro alla sua costruzione non era visibile, e si sarebbero raccolti i risultati tempo dopo. Ma sono le regole dell’amministrazione pubblica, e il vero traguardo importante è avere finalmente, oggi, il ponte di Bevera» - dice Ioculano.