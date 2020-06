Ventimiglia, incontro in Prefettura: slitta la riapertura del mercato del venerdì

Ventimiglia. Nulla di certo almeno fino al 12 giugno. E’ quanto emerso al termine di un incontro, definito «determinante», tra il Comune di Ventimiglia e il comitato tecnico della Prefettura riguardo la riapertura del mercato del venerdì dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid-19.

«Ci sono possibilità concrete che riapra il 12 giugno, ma niente di sicuro – dichiara il sindaco Gaetano Scullino – nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale, delle vie di soccorso e per l’antiterrorismo. Il nostro è un mercato che, al contrario di altri, si svolge tutto il giorno (fino alle 18) e, visti i 370 banchi, ha un’occupazione importante».

Per quanto riguarda la location, Scullino anticipa: «Abbiamo ridisegnato il mercato cercando di non stravolgerlo molto ma di allungarlo in alcune vie, mantenendolo all’80 per cento sulla sede storica. Lo abbiamo fatto nella speranza che vada bene agli operatori ed ai cittadini, nella massima attenzione e cautela, perché sappiamo che il mercato ha un ritorno economico importante per la città. Speriamo che, quando riparte, ci sia la possibilità che possano arrivare i francesi con la riapertura delle frontiere. Noi ci auguriamo che tutto si possa risolvere davvero nel più breve tempo possibile».