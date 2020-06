Ventimiglia. Il nostro passato è anche il nostro futuro. Per questo è importante contribuire, con un piccolo ma significativo gesto, ad aiutare la fondazione Ernesto Chiappori Onlus che si occupa dell’omonima residenza protetta di Latte, dove vengono seguiti e coccolati i nostri nonni.

Per aiutare la fondazione, basta destinare il 5 per mille del proprio Irpef alla Onlus. Un gesto semplice, che al contribuente non costa nulla, ma che per chi aiuta gli anziani significa molto.

Una preziosa opportunità offerta a tutti, ventimigliesi e non, per contribuire al finanziamento dei servizi socio-assistenziali che l’Ente eroga agli ospiti e, in generale, agli anziani del territorio.

Per donare il 5 per mille è sufficiente firmare nell’apposito riquadro del CUD o Certificazione unica 2019 fornito dal datore di lavoro o ente pensionistico (oppure del modello 730/1-bis 2020 redditi anno precedente o Modello Unico 2019) e riportare il codice fiscale della fondazione: 81002250082.

«Il vostro futuro è anche il nostro. Grazie per il vostro aiuto e sostegno!», dichiara il presidente Nico Martinetto a nome della fondazione.

INFO UTILI. Il Modello Redditi Persone Fisiche deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 novembre 2020. Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio al 30 giugno 2020.

Il Modello 730 sia ordinario che precompilato, per effetto del decreto Coronavirus, deve essere presentato entro il 30 settembre sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate, che nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. Per destinare il proprio 5×1000 è necessario porre la propria firma in uno dei cinque riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione e scrivere il codice fiscale dello specifico ente scelto.