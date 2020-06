Ventimiglia. E’ ufficiale: dopo oltre tre mesi di lockdown, venerdì 12 giugno riapre il mercato del venerdì, con una nuova configurazione nel rispetto delle norme anti-Covid.

Stamane, l’amministrazione comunale di Ventimiglia ha incontrato le associazioni dei mercatali: tra i presenti il sindaco Gaetano Scullino, gli assessori Matteo De Villa e Tiziana Panetta, con la presenza anche del deputato Flavio Di Muro.

Accordo raggiunto sulla base della proposta formulata dalla Giunta Scullino dopo aver avuto una relazione favorevole da parte dell’Ufficio commercio e indirettamente dalla Prefettura. Quest’ultima aveva richiesto, su richiesta dell’amministrazione ventimigliese, una relazione che particolareggiava la soluzione per la nuova apertura del famoso Mercato del Venerdì. La prefettura non ha eccepito nulla ma ha ritenuto di lasciare al sindaco la decisione finale. La Giunta Scullino, quindi, questa mattina ha dato il via libera per la riapertura del mercato. Tutto naturalmente sottoposto alla condizione che le linee guida che garantiscono distanziamento e sicurezza vengano rispettate, altrimenti seguirà nuova chiusura. Vigilerà l’ufficio commercio e la polizia locale.

Il percorso