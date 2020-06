Ventimiglia. Le iniziative organizzate per le “Giornate Europee dell’Archeologia”, che si sono svolte dal 19 al 21 giugno scorso, hanno riscontrato un grande successo di partecipanti, sia come visitatori dei percorsi espositivi del MAR di Ventimiglia, sia come fruitori dei contenuti multimediali che sono stati pubblicati in rete ampliando così l’offerta e la possibilità di “entrare” nei luoghi “restando a casa”, oltreché conoscere le realtà della ricerca archeologica, storica e le problematiche dello studio, conservazione e fruizione dei reperti rinvenuti.

In particolare nella giornata di sabato 20 giugno ingressi record al Museo Girolamo Rossi del Forte dell’Annunziata, che ha registrato la presenza di quasi un centinaio di visitatori, attratti dal percorso espositivo e dalla splendida terrazza del Forte.

Il museo ha in progettazione per i prossimi mesi estivi una serie di iniziative per promuovere il territorio e divulgare la conoscenza dei molti aspetti storico culturali che lo caratterizzano: sono allo studio presentazioni di libri, aperture speciali serali rivolte alle famiglie con la possibilità di partecipare a cacce al tesoro e visite tematiche, tutto nel rispetto delle norme previste per i luoghi di cultura dalle recenti disposizioni ministeriali, regionali e comunali.

Info: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in Via Verdi 41 18039 Ventimiglia tel 0184/351181/, museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it, www.facebook.com/MAR-Ventimiglia, https://www.youtube.com/channel/UC76uDiE5BHJFhfuYprsE7Zw?view_as=subscriber