Ventimiglia. «La mia opposizione sarà costruttiva, moderata, e si baserà sul buon senso». Lo ha detto il neo-nominato consigliere comunale Gabriele Sismondini al suo ingresso nell’emiciclo dopo le dimissioni del consigliere di opposizione Giovanni Ballestra, che ha lasciato l’incarico al primo dei non eletti della sua lista “Ventimiglia Riparte”.

«Ti auguro il benvenuto da parte di tutta l’amministrazione e sono orgoglioso perché in questo consiglio comunale, negli anni Ottanta c’era tuo papà, e io, quando eri piccolo ti tenevo in braccio», ha detto il consigliere Roberto Nazzari (Lega), che si è commosso nell’augurare il buon lavoro a Sismondini, figlio del compianto Mauro, morto il 15 maggio 2019 a 61 anni dopo un impegno politico e amministrativo ventennale tra le file della Democrazia Cristiana.

«Sono un pochino emozionato per questa prima sera in consiglio – ha detto il consigliere -. Sono contento di far parte di questo parlamentino della mia città. Vorrei iniziare ringraziando Giovanni Ballestra che mi ha dato questa opportunità, cercherò di tenere la linea che ha tenuto lui in questi anni, ovvero quella di un’opposizione costruttiva, mirata solo al bene della città e dei cittadini visto anche il periodo particolare che stiamo vivendo. Sono sicuro che in questi mesi duri abbiamo imparato tanto, ma la cosa che dobbiamo tenere a mente è che la politica, in una situazione di emergenza, deve giocare da protagonista e ci vuole tanto buon senso. Quindi il buon senso sarà alla base della mia opposizione».

«Mi hanno colpito le parole del nuovo consigliere comunale Sismondini – ha detto il sindaco Gaetano Scullino -. Mi unisco ai complimenti e agli applausi del consiglio, augurandoti di lavorare bene per la città».