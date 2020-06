Ventimiglia. Un piccolo smottamento, verificatosi per le forti piogge, ha causato il crollo di alcune pietre su una Fiat Cinquecento parcheggiata in via Montale a Roverino, frazione di Ventimiglia.

Da anni i residenti lamentano la situazione in cui versa la parete rocciosa antistante le loro abitazioni. Non è la prima volta, infatti, che la caduta di massi e terriccio danneggia le auto regolarmente parcheggiate nel piazzale antistante un condominio.

Stamani sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e gli agenti della polizia locale.