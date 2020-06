Ventimiglia. Parte del tetto dell’ex scalo merci, in disuso da anni, è crollato nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri.

I soccorritori hanno effettuato un sopralluogo nell’area per accertarsi che sotto le macerie non ci fossero feriti.

Qualche giorno fa l’edificio aveva già mostrato segni di cedimento, con una piccola parte di copertura crollata. Oggi la situazione è peggiorata.

[Foto Andrea De Sanctis]

«Ieri avevamo informato le FF.SS. e predisposta ordinanza per invitare le ferrovie a verificare eventuali situazioni di pericolo che in realtà non sembravano esservi perché il tetto si era piegato verso l’interno».

«E’ l’occasione buona – dice il sindaco Gaetano Scullino – che passino tutte le loro proprietà abbandonate all’amministrazione comunale in modo da poterle utilizzare per i programmi di rilancio della Città».