Ventimiglia, Comitato di Latte: «Al via le elezioni per formare nuovo consiglio e assegnare cariche sociali»

Ventimiglia. Essendo vacante la carica del presidente, Cristina Sismondini, in quanto dimissionario, il Comitato di Latte intende indire elezioni per la formazione del nuovo consiglio e per l’assegnazione delle cariche sociali. Tale elezione sarà aperta a tutta la cittadinanza.

«I cittadini che vorranno presentare candidatura lo potranno fare con le modalità che verranno comunicate in seguito attraverso un altro comunicato, così come le liste e la data delle elezioni nel mese di luglio, rispettando le norme sull’emergenza Covid-19» – fa sapere il vice presidente del Comitato di Latte, Angelica Murante.