Ventimiglia. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia hanno salvato un cinghiale dal peso di circa 50 chilogrammi che era caduto in una vasca irrigua in una campagna sottostrada in località Mortola Inferiore, a Ventimiglia.

A lanciare l’allarme, vedendo l’animale che nuotava ormai allo stremo delle forze nella vasca piena d’acqua, è stata una passante. Sul posto sono accorsi i pompieri che non senza fatica hanno recuperato l’ungulato.

Posizionando in diagonale nella vasca la scala in loro dotazione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a farvi salire sopra il cinghiale per poi tirarlo fuori dall’acqua. Dopo un attimo di stordimento, l’animale è corso via tra i campi.