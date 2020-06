Ventimiglia. Un residuato bellico, con ogni probabilità risalente alla seconda guerra mondiale, è stato scoperto all’interno di un casolare abbandonato in frazione Latte, a Ventimiglia. Si tratta di una bomba da mortaio illuminante (probabilmente americana), inesplosa lunga circa un metro e larga venticinque centimetri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato sopralluogo: indagini sono in corso per risalire alla provenienza dell’ordigno e capire come mai si trovasse in quel casolare.

Nell’area, tra l’altro, sono stati rinvenuti diversi fusti di olio esausto non regolarmente smaltiti e in grado, quindi, di inquinare l’ambiente.

L’area è stata recintata in attesa dell’arrivo degli artificieri dell’esercito.