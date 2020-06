Ventimiglia. Profonda soddisfazione da parte del sindaco Gaetano Scullino e dell’assessore Simone Bertolucci insieme a tutta l’amministrazione per la piccola ma importante cerimonia svoltasi ieri al museo Mar al Forte dell’Annunziata per la consegna del ritratto a Maria Gretchen, cantante e attrice brasiliana, da parte dell’autore, il famoso artista brasiliano, residente a Ventimiglia, Marcos Marin.

Maria, cantante seguitissima in Brasile con più di 2 milioni di follower ha ricevuto da parte di Marin il proprio ritratto riprodotto con la tecnica otticale. Marin rappresenta uno dei più innovativi artisti del momento, conosciuto in tutto il mondo e molto apprezzato nel Principato di Monaco per le sue opere. Ci saranno presto collaborazioni anche con il comune di Ventimiglia a cui Marin donerà una delle sue opere.