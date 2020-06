Vela, attività giovanile della I Zona Fiv: più di 40 utenti seguono la lezione sul Laser

Genova. Sempre buona la partecipazione e il gradimento per il terzo incontro online sull’attività giovanile della I Zona FIV. Nella serata del 27 maggio, più di 40 utenti, si sono collegati per seguire in diretta webex la lezione sul Laser. Il relatore Alp Alpagut, tecnico FIV per la classe laser, è riuscito a schematizzare il più possibile come navigare in poppa in laser.

Il prossimo e ultimo intervento è in programma mercoledì 3 giugno alle 18. La lezione riguarderà il meteo con il relatore Alessandro Pezzoli. I posti sono limitati, pertanto gli interessati devono contattare entro le 12 del 3 giugno, il DSZ Luca Bogliolo al fine di ricevere le istruzioni necessarie per accedere alla lezione.

Tutte le lezioni sono registrate e possono essere viste sul sito primazona.org. Nella pagina di apertura cliccare su “Attività Giovanile Online – video lezioni” per accedere alle varie lezioni, Terza lezione: laser.