Vela, agonismo e allegria concludono l’ultima regata virtuale della classe Dragone

Genova. Terminata con immutato agonismo ed allegria la Dragon Last E-Challenge. Al via delle ultime tre prove in programma per domenica 6 giugno si sono presentati per aggiudicarsi il podio sette concorrenti in soli sei punti. Battaglia era prevista e battaglia è stata. L’ha spuntata ancora una volta Sebastian Hopf armatore del Dragone olandese NED 360 che ha messo di poco in scia Umberto Zocca di Montelupo che con una rimonta incredibile ha dimostrato che le sue qualità sono nettamente migliorate. Terzo gradino del podio per Ottavio Cimarosti, figlio d’arte, sempre molto veloce ma non sempre adeguatamente supportato dalla sua connessione alla piattaforma di regata.

Al quarto posto una gradita new entry per la classe, il grande Ciccio Rossi, molto veloce e costante nei risultati anche in queste e-regate. Un po’ in ombra lo specialista Flavio Plinio Frediani, mentre deludenti sono state le prestazioni del segretario di classe Marco Cimarosti, finito solo ottavo.

Come dal titolo stesso del trofeo, questa era l’ultima della serie di regate virtuali che la classe Dragone ha organizzato in questo particolare periodo; infatti per il prossimo week end la classe è impegnata con l’organizzazione di un allenamento ufficiale che si terrà ad Imperia, finalmente con vento e mare reali.