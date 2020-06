Vandalismo, M5s: «Se Toti è certo dell’identità di chi ha imbrattato i vetri li denunci ma non insulti cittadini più bisognosi»

Genova. «Il Governatore della Liguria ancora una volta insulta i cittadini più bisognosi: definire “soliti teppisti” chi chiede il reddito è offensivo e dimostra una scarsa conoscenza delle reali difficoltà di chi quel reddito lo percepisce per sopravvivere.

Chi imbratta e lorda le nostre città è certamente ignorante, e senza dubbio queste persone farebbero meglio a impiegare il proprio tempo in altro, ma da qui ad affibbiare loro un’etichetta politica ce ne corre. Inaccettabile poi dichiarare che siano richiedenti o percettori del reddito di cittadinanza. Il Governatore comunque sembra certo dell’identità dei vandali: immaginiamo allora che le telecamere fossero in funzione e che si possa dunque identificare chi si è macchiato di un atto così incivile, altrimenti non si spiega l’assoluta certezza con cui Toti lancia accuse», dichiara il Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria commentando la nota del presidente.