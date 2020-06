Vallecrosia vieta fuochi, barbecue, picnic e grigliate in spiaggia e nei giardini

Vallecrosia. Il sindaco di Armando Biasi emana un’ordinanza che vieta nelle aree pubbliche, come spiagge, giardini e parchi, l’accensione di fuochi, l’uso di barbecue e lo svolgimento di picnic, grigliate, feste e attività ludico-ricreative di gruppo.

Provvedimenti e misure prese per evitare pericolosi assembramenti e garantire la salute pubblica al tempo del coronavirus. Sono invece consentiti picnic in aree pubbliche tra conviventi dello stesso nucleo familiare ma sono comunque vietati l’accensione di fuochi e l’uso di barbecue per le grigliate.

L’Ordinanza comunale n. 10