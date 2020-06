Vallecrosia, l’Associazione di Promozione Sociale Grazie Don Bosco: «Donate un sorriso ai nostri ragazzi»

Vallecrosia. «Questi ultimi mesi sono stati molto difficili ma nonostante tutto ci siamo impegnati a rimanere al fianco dei nostri ragazzi studiando le modalità più idonee per soddisfare i loro bisogni, ma adesso è giunta l’ora di ripartire e per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto!

Per quest’estate abbiamo ideato il progetto Grazie Don Bosco APS – Summer edition: tre iniziative per passare l’estate in sicurezza, imparando e divertendosi (Servizio doposcuola, giochi didattici, lettura animata). In oltre abbiamo dato il via ad una raccolta fondi, per sostenere i nostri progetti, ed è possibile contribuire da qui: https://gf.me/u/x8abh7» – spiega l’Associazione di Promozione Sociale Grazie Don Bosco.

«Perché sostenerci? L’Associazione di Promozione Sociale GRAZIE Don Bosco nasce dalla volontà di alcune persone, già impegnate nel terzo settore, di dare delle risposte concrete alle necessità del territorio, soprattutto a quelle dei giovani più in difficoltà, così come indicato dal nostro modello e ispiratore San Giovanni Bosco. La nostra missione principale è il disagio giovanile inteso nelle forme più svariate da quello sociale a quello scolastico/famigliare.

Con la forza dell’alleanza e la sinergia con gli altri settori dell’opera salesiana di Vallecrosia (CNOSFAP e Oratorio centro giovanile), da quasi dieci anni ormai, portiamo avanti con più iniziative la nostra personale cura dei giovani. Nel proporre progetti che coinvolgano e aiutino sempre di più i giovani andiamo incontro ad un ostacolo, la mancanza di fondi per attuare i nostri progetti. Quindi ricevere il vostro sostegno, con questa raccolta fondi, significherebbe per noi donare un sorriso e un futuro a questi ragazzi!» - fa sapere l’Associazione di Promozione Sociale Grazie Don Bosco.

L’associazione Grazie Don Bosco ha sede in via Colonnello Aprosio 433 al primo piano dell’Opera Salesiana di Vallecrosia. Per qualsiasi informazione contattare la segreteria al tel 0184254046 o via e-mail segreteria.grazie@gmail.com.