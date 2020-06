Vallecrosia, è morto il barbiere Paolo Bruno: cordoglio in città

Vallecrosia. Si è spento all’Hospice di Sanremo, dopo una lunga malattia, lo storico barbiere di Vallecrosia Paolo Bruno, 68 anni. Per anni aveva gestito un negozio in via San Vincenzo, quasi al confine con Bordighera.

Lascia la moglie Domenica Oliviero e i figli Alfonso e Marianna.

I funerali di Paolo avranno luogo domani, lunedì 22 giugno, alle 15, nella chiesa di San Rocco a Vallecrosia.