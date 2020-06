Vallebona. L’Amministrazione comunale in prima linea per rendere sempre più accogliente il paese. Un gruppo di consiglieri e alcuni volontari questa mattina, prima che arrivasse il maltempo, si sono messi a disposizione, con le dovute distanze e le precauzioni necessarie nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus, per ripulire le strade.

«Questa mattina, quando ancora il tempo lo consentiva, un gruppo di consiglieri e volontari si è messo al lavoro per ripulire le strade del nostro territorio. Le aree interessate sono state strada San Bernardo-Gumba, strada Madonna del Carmine-fascia du papa-strada Greppa e strada Bignardi. Prossimamente sarà la volta di strada Maciurina e strada Mergai -Massatorta – fa sapere il Comune di Vallebona - In un momento delicato come quello che stiamo vivendo è più che mai importante mettersi a servizio della comunità. Un bel messaggio di responsabilità e di senso civico. Ottimo lavoro! Grazie!».

Un gesto lodevole che al contempo cerca di sensibilizzare tutti a impegnarsi in prima persona a prendersi cura del luogo in cui si vive.