Toti convoca vertici di Autostrade, Fipe appoggia l’iniziativa: «Non ci possiamo permettere di perdere turisti»

Imperia. Pieno appoggio da parte di Fipe (federazione italiana pubblici esercizi) all’iniziativa del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore al Turismo e Trasporti Gianni Berrino che hanno convocato d’urgenza i vertici di Autostrade dopo le code generate dalla chiusura prolungata, e non comunicata, di una galleria, che ha generato caos su tutta la rete autostradale ligure.

«Non è accettabile che l’attività delle imprese del turismo e della ristorazione e in generale tutti i pubblici esercizi siano penalizzati da gravi situazioni di difficoltà nel raggiungimento della nostra Riviera dei Fiori – dice il presidente provinciale di FIPE, Enrico Calvi - Gli operatori stanno cercando con fatica di riprendere le proprie attività puntando anche su elementi di caratterizzazione del nostro territorio con la ricerca dell’utilizzo di prodotti locali e garantendo standard di sicurezza per i nostri ospiti. In particolare per il Nord Italia e per il Nord Europa rappresentiamo un bacino storico di riferimento e siamo uniti da un forte legame di consolidata frequentazione.

Non ci possiamo permettere di perdere questa frequentazione per garantire continuità alla nostra economia e per continuare ad essere un riferimento gradito ai nostri ospiti. Certamente le difficoltà di trasferimento verso il nostro territorio devono trovare una pronta soluzione da chi deve garantire un servizio di eccellenza nel settore del trasporto di persone e cose».

La Fipe auspica quindi una pronta risposta di Autostrade che permetta una facilità di collegamento per tutto il prossimo periodo estivo, condizione necessaria per la sopravvivenza delle imprese e per il mantenimento di migliaia di posti di lavoro.