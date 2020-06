The Mall, la coop che gestisce pulizia outlet: «Nessun rischio licenziamento per lavoratori»

Sanremo. «I lavoratori devono stare tranquilli: in questo momento non è previsto alcun licenziamento». E’ la replica della cooperativa Cooplat di Firenze, che gestisce il servizio di pulizia dell’outlet del lusso The Mall, in valle Armea, alle notizie trapelate riguardo al presunto licenziamento degli otto dipendenti dell’azienda toscana impiegati a Sanremo.

La notizia è trapelata in città dopo che alcuni lavoratori si sono rivolti a dei legali, per tutelare la propria posizione. Ma l’azienda tranquillizza i propri dipendenti, assicurando che non ci sono licenziamenti in vista.