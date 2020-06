Taxista si toglie la vita a Ventimiglia, corpo trovato dalla moglie

Ventimiglia. Il corpo di un uomo di 54 anni, di professione taxista, è stato trovato stamane dalla moglie all’interno del garage di pertinenza dell’appartamento in cui viveva la coppia, in una frazione della città di confine.

Stando ai primi accertamenti, l’ipotesi più probabile è che l’uomo si sia tolto la vita impiccandosi nel garage.

Inutili i tentativi di soccorso, per il cinquantaquattrenne non c’è stato più nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che stanno compiendo accertamenti sul caso.