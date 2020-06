Cervo. Grande successo di pubblico, circa 200 persone, per la Notte romantica dei borghi, iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Borghi più belli d’Italia per i borghi inseriti nel circuito nazionale.

La serata è stata organizzata dal Comune in stretta collaborazione con la Proloco Progetto Cervo. Il 27 giugno, dopo aver cenato nei ristorantini deliziosi e magici all’interno del borgo, tantissimi innamorati hanno partecipato a “Il selfie più romantico del borgo”.

Le persone si sono recate sul terrazzo del Polo museale addobbato in modo romantico con fiori, palloncini con alle spalle uno spettacolo mozzafiato per scattarsi la foto ricordo della Notte Romantica. Tutto si è svolto, grazie al direttivo della Proloco gestore del Polo Museale, in ottemperanza alle normative vigenti Covid.