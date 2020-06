Taggia, il Punto donna è pronto a ripartire. Banchetto alla festa della Santissima Trinità

Taggia. Riparte il Punto donna. Il centro dedicato all’ascolto delle donne vittime di violenza prova a riaprire le porte dopo il lockdown. Nato da un incontro tra l’Amministrazione, la Fidapa Sanremo, la Cna e l’associazione Donne medico, era stata aperto lo scorso gennaio. Per riavvicinarsi al territorio, le volontarie saranno presenti con un banchetto informativo in piazza dell’Obelisco, domenica alla festa della Santissima Trinità.

Intanto, l’aiuto alle donne in difficoltà – scopo principale del progetto promosso dalla presidente del consiglio comunale tabiese Laura Cane – non si è mai fermato grazie al numero verde per le utenti che ha continuato a funzionare anche durante il picco della pandemia da covid. Pochi, invece, sono stati i casi seguiti direttamente con incontri nel centro, ciò a causa delle complicazioni dovute alla chiusura imposta dall’emergenza. Una riapertura completa è prevista per i primi di luglio.