Taggia, l’Associazione culturale Teatro del Banchéro: «Giorgia Brusco lascia la nostra scuola»

Taggia. «Al termine della riunione del consiglio direttivo dell’Associazione culturale Teatro del Banchéro con l’insegnante Giorgia Brusco, ufficializziamo la decisione unilaterale di Giorgia di lasciare la nostra scuola dopo una collaborazione nata nel 2007.

La responsabilità dei corsi ripassa nelle mani del direttore artistico Marcello Prayer, con il quale da domani lavoreremo per costruire in sicurezza una nuova proposta per la scuola propedeutica al teatro, che è e rimane la mission dell’Associazione» – fa sapere l’Associazione culturale Teatro del Banchéro.