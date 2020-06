Taggia, eventi in sicurezza ma a numero chiuso. Presentato il calendario manifestazioni di luglio

Taggia. E’ un calendario eventi di luglio votato alle esigenze di sicurezza e al risparmio, quello presentato questa mattina in Comune dagli assessori Barbara Dumarte e Chiara Cerri, alla presenza della presidente del consiglio comunale Laura Cane e del consigliere allo Sport Raffaello Bastiani.

Per salvaguardare il pericolo della formazione di assembramenti e per rispetto nei confronti di quanto tutti noi abbiamo appena passato, oltreché per recuperare i fondi spesi dal municipio per aiutare cittadini e imprese colpiti, sul piano economico, dall’emergenza coronavirus, nella programmazione sono andati perduti, o meglio sono stati annullati, tutti gli appuntamenti di maggior richiamo: dal Carnevale Estivo, passando per la Festa della Ciliegia, la festa della Maddalena, Meditaggiasca e lo spettacolo pirotecnico di Sulle Orme di San Benedetto.

Detto ciò, il resto del calendario che si inaugura domani con il primo evento – concerto d’organo presso l’oratorio di San Sebastiano e alla Confraternita dei Bianchi – termina il 31 di luglio, in concomitanza con la fine dell’emergenza sanitaria nazionale. Prevede tanti momenti musicali (da segnare in agenda il concerto con la Sinfonica di Sanremo il 25 luglio) e per le famiglie. Molti appuntamenti di cinema all’aperto e fiere dell’artigianato. La tradizione di Sant’Erasmo del 26 luglio, per quanto in assenza di fuochi artificiali, verrà onorata con uno spettacolo di “luci itineranti” con dei trampolieri (salve, invece, la messa e la processione).

“Abbiamo fatto delle scelte in maniera da suddividere gli eventi sull’intero territorio, commenta l’assessore al Turismo Barbara Dumarte. Lasciamo purtroppo sul campo manifestazioni importanti e tradizionali come il Carnevale Estivo che sarebbe stato impossibile da riproporre a metà luglio. Ci tengo a dire che in accordo con gli altri esponenti dell’amministrazione comunale, abbiamo deciso di risparmiare sul budget manifestazioni a favore di chi ha più bisogno: la ritengo una giusta valutazione morale. Conclude Dumarte: Non è stato semplice organizzare le cose ma siamo felici di aver regalato qualche serata di svago alla cittadinanza».

Tra le note positive, la riapertura di Villa Curlo, gli spettacoli teatrali del Teatro dell’Albero, il ritorno dei concerti in piazza. A proposito di eventi all’aperto , l’assessore Dumarte ha definito una “scommessa” la scelta di utilizzare spazi pubblici per la loro messa in scena. Tuttavia, per ovvie esigenze di sicurezza, le piazze verranno delimitate e degli steward (in alcuni casi aiutati da agenti di vigilanza e ragazzi del servizio civile) avranno il compito di verificare il rispetto delle distanze sociali. Tutti gli eventi dovranno essere seguiti da seduti, motivo per cui la possibilità di partecipare sarà fino a esaurimento posti disponibili: insomma, seguendo l’antico criterio di chi prima arriva meglio alloggia.

Ad allietare i turisti ci saranno anche il Trenino turistico con partenza da piazza Marinella e le visite guidate. Tutti i giorni, sul lungomare, filodiffusione a cura di Master Dbj.

(Scarica qui in pdf Taggia calendario estivo Luglio 2020. Altrimenti clicca sulle immagini sotto per ingrandirle)