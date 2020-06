Taggia, al parco commerciale “Premia Scuola” diventa social

Taggia. Premia Scuola è l’iniziativa promossa da Parco Commerciale Taggia a beneficio delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, paritarie e statali, della provincia di Imperia e oltre.

L’iniziativa consente alle classi, a gruppi di classi o a interi istituti del territorio di ricevere gratuitamente attrezzature informatiche e materiale didattico grazie a un sistema collettivo di raccolta degli scontrini degli acquisti effettuati presso i punti vendita del Parco.

Originariamente Premia Scuola avrebbe dovuto concludersi proprio nello spazio di Parco Taggia nel marzo 2020, con un grande evento di premiazione composto da due fasi: la consegna di kit didattici a classi, gruppi di classi e istituti che avessero raccolto il maggior numero di scontrini, e l’estrazione per la vincita di dieci speciali premi tecnologici tra i quali stampanti laser, proiettori e lavagne digitali.

L’evento, inizialmente posticipato per via dell’emergenza sanitaria, è ora ripristinato in parte sui social, con una diretta sulla pagina Facebook di Parco Taggia.

La prima fase della premiazione, infatti– quella della distribuzione dei kit scuola – avverrà presso gli spazi del Parco Commerciale Taggia tra giovedì 11 giugno (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00) e venerdì 12 giugno (dalle 9.30 alle 12.30).

La procedura avverrà rispettando le normative ministeriali: tutti i referenti degli istituti che hanno partecipato all’iniziativa verranno contattati preventivamente al telefono e dovranno essere muniti di un modulo di autorizzazione e un documento, oltre a presentarsi da soli per evitare code e assembramenti.

La seconda fase, invece – quella dell’estrazione dei premi speciali – verrà eseguita tramite diretta sulla pagina Facebook del Parco Commerciale, che avrà luogo venerdì 12 giugno alle ore 17.00 (facebook.com/parcotaggia).

I partecipanti potranno confermare la presenza con un commento e aggiudicarsi un buono premio che consentirà loro di ritirare in seguito il materiale tecnologico nei punti vendita

del Parco.

Sfruttando l’opportunità di usufruire delle piattaforme social, Parco Commerciale Taggia sarà in grado di concludere l’iniziativa prima della fine dell’attuale anno scolastico, così da consentire a studenti, docenti e genitori di vedere premiata l’unione e la costanza dimostrate durante la partecipazione alla fase di raccolta di Premia Scuola.

Parco Taggia si trova a Taggia in località Doneghe, nei pressi della nuova stazione ferroviaria. Situato in un ampio spazio all’aperto, a soli tre chilometri dalla costa il Parco Commerciale Taggia ospita un fornitissimo e grande ipermercato Carrefour, inoltre sono presenti le seguenti medie superfici: Conté, scarpe e accessori, Self, per il fai da te, Euronics, leader dell’elettronica di consumo, Centro Carni by Ginatta, grande spazio di vendita di prodotti di macelleria e gastronomia e Vero Caffè, leader nella vendita di capsule e cialde delle migliori torrefazioni italiane ed infine, è presente la ristorazione con l’insegna Central Park.

Facile da raggiungere, con un comodo parcheggio su due livelli, il Parco Taggia è il punto di riferimento per gli acquisti.