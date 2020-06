Stop musica a Ventimiglia. In consiglio Lega ritira mozione contro ordinanza sindaco

Ventimiglia. Dopo circa due ore di discussione, la Lega ha ritirato la mozione (poi ripresentata come ordine del giorno) con la quale chiedeva la revoca dell’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Scullino per spegnere la musica nei locali alle 24 sul lungomare e alle 23 nel centro cittadino.

L’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Scullino sarà valida solo fino al 30 giugno e quel giorno il primo cittadino incontrerà le associazioni di categoria e gli esponenti dell’amministrazione comunale per scegliere quali eventuali modifiche apportare al documento che tanto ha fatto discutere la maggioranza, rischiando di creare una spaccatura tra le forze politiche della coalizione di centro-destra che hanno portato Scullino alla vittoria.

«Ho firmato questa ordinanza circa 10 giorni fa sostenuto e caldeggiato dalle forze dell’ordine perché purtroppo dopo la riapertura di circa un mese fa in molti locali non si mantenevano i distanziamenti sociali – ha detto il sindaco – Siamo in emergenza sanitaria: non è finita. E il fatto che non sia finita, come ufficiale di governo che ha responsabilità della salute pubblica mi preoccupa molto». Spiegando, nuovamente, le ragioni che lo hanno portato a firmare l’ordinanza, il sindaco ha ricordato la presenza in città dei migranti, che dopo la riapertura dei confini regionali stanno tornando a Ventimiglia e l’impegno delle forze dell’ordine che la notte devono intervenire in caso di eventuali risse e su richiesta di residenti esasperati dal volume troppo alto nei locali. «L’altra sera abbiamo trovato un machete in piazza Cesare Battisti – ha detto Scullino – Un machete!».

«Come sindaco non reputo accoglibile questo ordine del giorno – ha concluso -. Ho capito benissimo che alcuni consiglieri di un partito alleato (Lega, ndr) non hanno preso di buon occhio un’ordinanza. Ma quando il sindaco vi dice che fino al 30 non la cambia ma che poi si impegna a modificare quello che è modificabile, allora vuole dire che non avete fiducia. Chiedo il ritiro di questo ordine del giorno, se così non sarà, io non voto contro un ordine del giorno presentato dai miei alleati, perché ho un certo rispetto, allora preferisco abbandonare l’aula: prendete questo gesto come un segno di rispetto per chi ha contribuito alla mia elezione».

A questo punto, il capogruppo della Lega in consiglio, Marcello Bevilacqua ha accolto la richiesta del sindaco, ritirando mozione e ordine del giorno e ricordando a Scullino che se «siamo arrivati a fare un ordine del giorno semplicemente è perché non siamo stati coinvolti».

«Se dovessi dare un titolo alla serata direi “Scullino 3 Lega 0” - ha esordito l’ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Enrico Ioculano (Pd) – Prendiamo atto questa sera che in questo consiglio la Lega non esiste».

«Invito i miei colleghi di maggioranza a non rispondere alle provocazioni dell’opposizione – ha risposto il consigliere Francesco Mauro (Fdi) – Sono venuti qui stasera pensando di vederci cadere e invece noi andiamo avanti».