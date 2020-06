Stagione balneare a Ospedaletti, al via il corso di informazione per ‘assistenti civici per le spiagge’

Ospedaletti. E’ ormai da considerare avviata la stagione estiva e balneare 2020. Dopo la grande frequentazione sulle spiagge, libere e private, registrata domenica scorsa, il Comune di Ospedaletti sta posizionando la nuova cartellonistica contenente le disposizioni di protezione da adottare sulla base di quanto contenuto nel relativo DPCM ed Ordinanza emessa dalla Regione Liguria.

Domani si terrà un breve corso di informazione per formare tre ‘assistenti civici per le spiagge’ i quali saranno incaricati di controllare gli ingressi e l’affluenza dei bagnanti sulle spiagge libere con l’utilizzo degli ‘stalli’ per il distanziamento posizionati sul litorale cittadino e per il controllo degli spogliatoi.

Presto sarà anche disponibile una carrozzina per agevolare lo spostamento dei disabili che intendono usufruire della spiaggia libera centrale posizionata di fronte al Municipio.

Il Comune conferma la qualità balneabile delle acque nel tratto di mare competente. Chiazze giallognole che possono essere visibili in alcune ore e in alcuni tratti sono soltanto frutto della fioritura e del rilascio di pollini della vegetazione costiera, mentre nella giornata di domenica l’intorbidimento del mare era principalmente dovuto alle piogge a tratti alluvionali che si sono abbattute su tutta la costa il giorno prima e che tramite i torrenti hanno scaricato in mare detriti di origine vegetale.