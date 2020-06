Sport post Coronavirus in provincia di Imperia, ecco come si riparte

Imperia. Ha fatto tanto discutere la ripartenza dello sport post coronavirus in Italia e, tra opinioni e idee confuse, sembra essere arrivati a un punto di incontro che permetta la ripresa graduale degli allenamenti e delle competizioni, sempre a porte chiuse e nel rispetto delle norme sanitarie imposte dal Governo.

Anche nella provincia di Imperia le attività hanno potuto riaprire i battenti, anche se ancora non si sa bene quale sarà il loro destino. C’è chi ha potuto tornare ad allenarsi e chi ha visto frantumaersi i sogni di una stagione intera, fatta di sforzi e sacrifici.

Il consiglio federale della Fipap, nella seduta di lunedi 8 giugno, ha deciso di annullare i campionati di pallapugno 2020: i soggetti affiliati manterranno, per l’anno sportivo 2021, i diritti acquisiti nel 2020 e le classifiche dei giocatori invigore quest’anno manterranno la loro validità anche per l’anno successivo.

Le ragazze del softball sanremese under 12, under 15 e di serie B, invece, sono potute tornare sul diamante già il 29 maggio: solo le atlete potevano varcare il cancello della struttura, munite di autocertificazione da consegnare ala federazione, per poi igienizzarsi le mani e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il calcio dilettantistico della provincia di Imperia, è stata sospesa la stagione calcistica 2019-2020. Stesso discorso vale anche per il basket.

Le classifiche rimarranno immutate e solo entro lunedi prossimo si attendono i verdetti ufficiali: chi aspetta con più ansia il responso è l’ ASD Imperia, che è a un passo dal salto di categoria in serie D.

A vivere nella speranza anche il Taggia calcio, che ha chiuso al secondo posto del campionato di promozione girone A, e confida in un possibile ripescaggio per il salto di qualità nel campionato di eccellenza.

Purtroppo lo stesso discorso non varrà per la sanremese calcio rimasta in serie D, che chiude il campionato a metà classifica dopo una partenza che aveva visto sognare i tifosi.

Ripartenza degli allenamenti, invece, anche per la squadra Maurina Volley di Imperia, che è potuta tornare tra le mura della palestra il 4 giugno, pur stando alle stringenti regole del protocollo Fipav che include anche il beach volley e il sitting volley. Il tutto nel rispetto del distanziamento sociale e con le dovute precauzioni igienico- sanitarie.

Dal 25 maggio la Federazione Italiana Tennis (FIT) ha permesso di tornare a giocare a tennis in doppio, a padel e a beach tennis: nonostante sia uno degli sport con meno contatto fisico, gli atleti sono tenuti comunque a rispettare il rigido protocollo approvato dal consiglio federale della FIT, che fornisce delle linee guida per il contenimento del contagio.