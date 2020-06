Sospensione dei pedaggi sull’autostrada ligure, Futura Sanremo: «Lieti della decisione della Regione ma ora seguano i fatti»

Sanremo. «Abbiamo letto negli ultimi articoli – dichiarano Franco Benedetti e Leonardo Mazza di Futura Sanremo - che la giunta regionale si è attivata per chiedere l’azzeramento dei pedaggi sull’autostrada ligure, nella tratta da Ventimiglia a Sarzana. Questo ci fa un piacere enorme, anche perché probabilmente il tutto arriva anche da un articolo scritto da noi di Futura Sanremo, nel quale chiedevamo proprio la libera circolazione sulla tratta autostradale sino a lavori ultimati; anche perché questa situazione è vero che è peggiorata ultimamente, ma va avanti da tanti anni».

«Ringraziamo il governo della regione per aver ascoltato il nostro suggerimento, migliorandolo, anche perché in realtà nel nostro precedente articolo, per nostro sommo errore, avevamo chiesto l’apertura della sola tratta Ventimiglia Genova, non calcolando che nella tratta opposta sussistono gli stessi problemi. Quindi grazie per aver recepito il nostro messaggio. Ora però non servono più le parole, ma serve agire immediatamente per la sospensione del pedaggio fino a quando la nostra regione non godrà di un servizio degno di questo nome».