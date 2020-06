Sopravvissuto al Covid torna al lavoro il dottor Franco Bonello: «Ho passato l’inferno»

Imperia. Torna domani al lavoro il dottor Franco Bonello, sopravvissuto al Covid-19. Bonello è direttore sanitario della Clinica Sant’Anna del capoluogo, ma anche della “Orengo-De Mora” di Borgomaro che ha contato 34 mori su 80 ospiti e della “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito dove si è verificato il picco di decessi in provincia di Savona.

«E pensare che -aggiunge Bonello – per esempio alla Sant’Anna siamo stati tra i primi a prendere precauzioni a bloccare le visite, ancora prima dei decreti ministeriali, rischiando l’accusa di sequestro di persona».

Come si sente adesso? «Dei 40 giorni di ospedale non ricordo nulla, nemmeno di essere stato intubato, ho vissuto per tutto quel tempo come in una dimensione parallela in preda a incubi terribili. Fisicamente sto meglio anche se mi affatico con facilità, sarà una ripresa graduale. Mi sembra di rivivere e tornare a lavorare mi serve sul piano del morale», risponde Bonello.