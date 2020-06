Sopralluogo aereo sull’Incompiuta per il sindaco Za, Perasso (Diano Riparte): «Un giro in elicottero non si nega a nessuno»

Diano Marina. Le dichiarazioni di Marco Perasso del gruppo Diano Riparte in merito al sopralluogo aereo sull’Incompiuta del sindaco Za:

«Il nostro sindaco in pectore, Cristiano Za, sostiene che l’elicottero fosse impiegato per sollevare le rete di contenimento dei massi e che lui e l’assessore Feltrin ne abbiano approfittato per rendersi conto della situazione.

Innanzitutto vorrei esser certo che i lavori di trasporto delle rete siano stati contemporanei al sopralluogo di cui sopra sopralluogo, ma, in questo caso, ci sarebbe una contraddizione in termini: cosa andavano a controllare se i lavori non erano ultimati?

Resta comunque il fatto che i due membri della maggioranza non fossero le persone più qualificate ad effettuare tale ricognizione, quanto, piuttosto, il direttore lavori, il progettista e il geologo che poi devono firmare la fine dei lavori. Ma, si sa, un giro in elicottero non si nega a nessuno».