Sentiero degli alpini, con iniziativa di Monesi Young e Realdo vive si può ammirare virtualmente la fioritura dei rododendri

Imperia. Sabato 27 giugno si potrà ammirare la fioritura dei rododendri virtualmente.

Per iniziativa delle associazioni Monesi Young e Realdo vive, verrà pubblicata online sui social Facebook e Youtube la registrazione di un webmeeting in cui verrà presentata e discussa una piattaforma per la mappatura di sentieri escursionistici. La pubblicazione sarà in forma di “live” o “premiere” nei due social network e consentirà di interagire col pubblico mediante le relative chat.

Il contesto in cui opera la presentazione è il famoso “sentiero degli alpini” in alta Val Nervia, giudicato uno dei più suggestivi ambienti delle nostre Alpi Liguri, durante il quale si potranno ammirare le praterie di rododendri in fiore nel versante nord-ovest del monte Pietravecchia.