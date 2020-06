Scuola vela I zona, al via la seconda giornata formativa per i responsabili tecnici

Genova. Sabato 20 giugno andrà in scena la seconda giornata formativa per i responsabili tecnici della scuola vela I zona in cui è prevista anche la consegna dei Fiv Box.

Gli incontri “Formazione Scuola Vela” sono inseriti nella Normativa Scuola di Vela 2020 (e successive integrazioni), e sono da considerarsi obbligatori per gli affiliati.