Scuola riapre il 14 settembre, Toti: «Il Governo proporrà poi di richiuderle 3 giorni dopo per le elezioni?»

Genova. Il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina proporrà alle Regioni di riaprire le scuole il 14 settembre, periodo in cui si terranno anche le elezioni regionali e perciò i seggi dovranno essere allestiti nelle aule scolastiche. Per questo motivo, dopo l’annuncio di Azzolina, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha replicato sui social: «Il Governo proporrà alle Regioni di far cominciare le scuole il 14 settembre. Poi, siccome il Governo non parla con se stesso, proporrà di richiuderle 3 giorni dopo per le elezioni il 20 settembre. E poi, di riaprirle dopo 2 giorni di seggi, uno di spoglio delle schede e non so quanti di santificazione, comunque almeno 5 giorni in totale».

«Ma attenti, non è finita: nei Comuni dove si andrà al ballottaggio dopo neppure una settimana di lezioni le aule chiuderanno ancora per altri 4 o 5 giorni! Ma ci sono o ci fanno? Io propongo di riaprire subito la scuola per mandarci il Governo: serve un corso intensivo di buonsenso. Per ora direi… bocciati, senza aspettare settembre!» - sottolinea il governatore ligure.