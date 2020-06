Scritte sui vetri del palazzo della Regione Liguria, Toti: «Teppisti che invece del lavoro chiedono il reddito»

Genova. «I soliti teppisti che invece del lavoro chiedono il reddito. I soliti ignoranti che non sapendo come attaccarci ci danno dei fascisti. I soliti democratici insomma. I vetri del palazzo della Regione Liguria sono ridotti così grazie a questi vandali. Se almeno dopo averli imbrattati vi degnaste di venire a pulirli fareste cosa utile ai liguri. Non è attaccando un palazzo delle istituzioni che si mostra il volto antifascista della città. Vergogna!».

Così il presidente Giovanni Toti commenta le scritte con cui ignoti nella notte hanno imbrattato i vetri del Palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova.