Scomparsa di Severino Abriani, il cordoglio dell’associazione Compagnie Carriste di Ventimiglia e della Pro Loco Intemelia

Ventimiglia. L’associazione Compagnie Carriste di Ventimiglia e la Pro Loco Intemelia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’amico e architetto Severino Abriani, per tanti anni prezioso collaboratore e direttore artistico di numerose edizioni della sfilata in notturna della Battaglia di Fiori.

«Con lui perdiamo la magia, la creatività, la passione contagiosa di un sensibile artista, che sapeva esprimere una sovrana gioia di vivere. Abbiamo avuto, però, la fortuna di apprezzare l’uomo, la sua disponibilità, il senso profondo di umanità e la presenza discreta. E’ stato un professionista stimato, un docente attento e scrupoloso, ma anche e soprattutto un’artista originale e sensibile, che nel suo percorso creativo ha saputo cogliere il sogno e il fantastico. Importante, il personale iter artistico nella nativa Lusiana, dove ha raccontato luoghi e storie in forma onirica e poetica, ottenendo significativi consensi.

La scomparsa di Severino Abriani ci lascia orfani delle sue molteplici intuizioni, del suo senso di bellezza e di visione della città, che tutti noi abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli anni» - dicono.

Alla moglie Fiorella Lorenzi, al figlio Eugenio e ai familiari le sentite condoglianze e la vicinanza di tutti i membri.