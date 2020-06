Scomparsa dell’architetto Abriani, il cordoglio dell’associazione culturale di ricerca locale Ventimiglia

Ventimiglia. «Apprendiamo con profondo rincrescimento che è mancato il nostro socio e collaboratore architetto Severino Abriani. Artista poliedrico e soprattutto scultore, è molto conosciuto per la sua attività nei diversi circoli culturali ed artistici della nostra zona e di oltre confine. Ha acquisito una grande fama a Lusiana, suo paese natale, sull’altopiano di Asiago, rievocando la leggendaria figura del Sanguanelo, cui ha dedicato sculture e bassorilievi in un apprezzamento di critica e di pubblico che, da anni, trasformala rievocazione in una grande sagra». A scriverlo è l’associazione culturale di ricerca locale ventimigliese.

«A lui l’Associazione deve lo studio e la realizzazione del suo logo: l'”Arla” nera racchiusa nel cerchio della cultura locale.

Mancheranno la sua sensibilità e disponibilità umana, il suo estro artistico, il suo sorriso curioso. Alla moglie Fiorella Lorenzi, al figlio Eugenio e a tutti i familiari esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza».