Sanremo. Il ciclista bordigotto Oliviero Troia e i fratelli Bonifazio, Niccolò e Leonardo, di Diano Marina ieri hanno organizzato la 1 edizione della “Sanromolissima”, una cronoscalata impegnativa a Coldirodi-San Romolo-Monte Bignone, corsa insieme ai fan e agli appassionati di ciclismo.

Partendo dal Morgana a Sanremo i partecipanti, insieme ai ciclisti professionisti, hanno affrontato due salite da 20 minuti cronometrate, una a Coldirodi, da dopo il paese alla curva panoramica, e l’altra sul Monte Bignone da San Romolo, dove alla fine si è svolta la premiazione. I primi tre classificati hanno ricevuto guantini, calze, borracce, smanicato e capellini appartenenti ai team dei ciclisti professionisti. Tra i partecipanti anche il bordigotto Davide Soreca, campione del mondo di enduro.

«Grazie a tutti quelli che hanno partecipato – scrive sui social Olly - è stata una giornata bellissima per potersi confrontare ma soprattutto per divertirsi insieme! Un grazie speciale a La fuga cap per i premi e soprattutto a Productions Mahikan per lo stupendo video! La prossima edizione sarà a breve, lo pubblicheremo prima così nessuno può mancare! Grazie a tutti».

«Magnifica giornata sulle nostre montagne, l’idea è stata di Oliviero Troia e al resto abbiamo pensato tutti insieme! - fa sapere Niccolò Bonifazio sui social - Marco Camilloni e Daniela Bardelli sono i realizzatori di uno splendido video che riassume la giornata. Il resto è stato fatto da chi si è presentato con voglia e grinta! Complimenti a tutti alla prossima domenica! Grazie a Luca Barla per i premi all’arrivo».

Un’iniziativa originale dei tre professionisti per mantenersi in forma in vista della ripresa delle competizioni ciclistiche, sospese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e della Milano-Sanremo, che andrà in scena l’8 agosto.