Sanremo, una mamma: «Le maestre della “Mater Misericordiae” estremamente attente alle necessità dei bambini»

Sanremo. La mamma di un bambino, che ha terminato oggi la prima elementare all’Istituto Mater Misericordiae, ci ha scritto per ringraziare pubblicamente le maestre Silvia Caridi e Daniela Morra estremamente attente alle necessità dei bambini durante l’emergenza coronavirus.

«E’ stato un anno particolare questo, ma non credo, per fortuna, sia pesato molto a mio figlio, essendo stato il suo primo anno in scuola primaria. Le prime due settimane di chiusura sono state un misto di smarrimento e curiosità per quella che sarebbe stata la continuazione dell’anno scolastico e di sicuro non ci saremmo aspettati di concluderlo da casa.

Nel giro di poco meno di una quindicina di giorni, le nostre maestre si sono informate, aggiornate ed organizzate in modo tale da farci proseguire con il programma, fino ad arrivare a tre ore di lezione al giorno, in prima elementare!

La settimana scorsa abbiamo concluso il programma, questa estate ripasseremo con i compiti assegnatici in attesa di vedere come proseguirà la scuola a settembre.

Terrei molto a far sapere che la nostra scuola, l’Istituto Mater Misericordiae di Sanremo, della quale si sente raramente parlare, è un ambiente eccezionale, una vera e propria estensione della famiglia. Il livello di istruzione è alto, l’ ambiente è sicuro ed il personale scolastico, tutto, è estremamente attento alle necessità dei bambini.

Nel nostro caso, non ci sono parole per ringraziare le nostre maestre Silvia Caridi e Daniela Morra, per la loro costante disponibilità e dedizione. Sin dai primi giorni della chiusura, si sono prodigate per assegnarci compiti e lavori per non perdere quanto fatto fino ad allora, per arrivare poi a perfezionare i sistemi di lezione a distanza. I nostri bambini hanno continuato a fare lezione quotidianamente sia in lingua italiana che inglese. Le nostre insegnanti sono state sempre presenti, sia durante l’ orario scolastico che durante l’ intera giornata, pronte a rispondere a messaggi, a dare consigli ed interessandosi su come si stesse procedendo, incoraggiando i bambini inviandogli immagini con voti e complimenti per il lavoro svolto.

Mi scuso se mi sono dilungata, ma ritengo che la nostra scuola meriti più pubblicità, perché mentre in molti si sono fermati, o non hanno comunque proceduto con il programma, le nostre maestre, alle quali va un immenso ringraziamento, si sono rimboccate le maniche da subito e ci hanno permesso di concludere quanto in programma.

Non potendo vivere un vero ultimo giorno di scuola, hanno organizzato per oggi un gioco, al quale ha partecipato tutta la classe, terminando così in modo simpatico e leggero. Grazie maestra Silvia e teacher Daniela!» – scrive Pamela Garzo.