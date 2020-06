Sanremo, tre ladri arrestati dalla polizia. Bici, generatore e cellulare

Sanremo. Durante un servizio di pattugliamento volto alla prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio, gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato Polizia di Stato di Sanremo hanno rinvenuto una bicicletta elettrica sottratta al legittimo proprietario più di un anno fa. L’attuale possessore, un cittadino tunisino di anni 38, non riusciva a fornire elementi plausibili che legittimassero la detenzione e la provenienza del veicolo; è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. La bici è stata restituita al legittimo proprietario, piacevolmente sorpreso del ritrovamento.

Nella notte invece, un condomino ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato perché si era accorto del furto del generatore di corrente posizionato sul suo terrazzo. Gli agenti intervenuti hanno verificato che presumibilmente l’oggetto era stato calato dal terrazzo con una fune e trasportato fino ad un condominio di una via parallela a quella del luogo del furto. Appurato che l’oggetto perdeva dell’olio, gli agenti hanno seguito la scia del liquido e hanno ritrovato, la notte stessa, il generatore in una cantina condominiale ove era stato temporaneamente appoggiato. Dalle indagini effettuate, gli operatori della Sezione Investigativa, grazie anche alla conoscenza di soggetti “noti” autori di reati predatori, sono risaliti dopo poche ore all’autore del furto, un sanremese di anni 41 che è stato deferito all’A.G. per furto aggravato.

Infine è stato denunciato un giovane di anni 21 il quale avanzava continuamente pretese in somme di denaro ad un suo amico e coetaneo che, che dopo l’ennesima richiesta, ha deciso di non dargli più il denaro richiesto. Di fronte al rifiuto, il 21enne gli ha sottratto il telefono cellulare chiedendo del denaro per riaverlo. Deciso a porre fine alla condotta estorsiva, la vittima ha denunciato l’amico che rintracciato dalla Polizia di Stato, è stato indagato il stato di libertà per tentata estorsione.