Sanremo, Tommasini parte per l’Africa e lascia il consiglio comunale. Il saluto del sindaco Biancheri

Sanremo. Arriva dal sindaco Alberto Biancheri un in bocca al lupo per la sua nuova esperienza lavorativa al manager Sergio Tommasini che, questa mattina, ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Pian di Nave, di lasciare il consiglio comunale per impegni lavorativi che lo porteranno a trasferirsi in Costa d’Avorio.

«Con Sergio ci siamo conosciuti da sfidanti durante la scorsa campagna elettorale, una campagna difficile e complessa per tanti emotivi. Vorrei però dire che in questo ultimo anno si era instaurato un rapporto di rispetto reciproco e per questo vorrei ringraziarlo, augurandogli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera.

Tommasini, dai banchi dell’opposizione – continua Biancheri – ha dato un contributo importante, sempre costruttivo che devo dire mancherà sicuramente a tutto il consiglio comunale».