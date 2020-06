Sanremo. Incidente senza gravi conseguenze in corso Marconi, dove l’anziano conducente di una Fiat Panda, svoltando a sinistra per recarsi a fare benzina, ha centrato un uomo in sella a uno scooter, probabilmente impegnato in una manovra di sorpasso. Ad avere la peggio è stato lo scooterista finito a terra e rimasto lievemente ferito.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Sanremo con un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza.